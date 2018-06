Nos EUA, regras tornam processo ainda mais caro Considerados a democracia mais cara do mundo, os EUA têm regras eleitorais que tendem a encarecer as campanhas. O cientista político Bruno Speck, da Unicamp, estipula em US$ 5 bilhões os gastos no pleito americano de 2008. O montante é a soma do valor gasto por todos os candidatos. É bem mais que os R$ 2,77 bilhões gastos no primeiro turno das eleições brasileiras deste ano. Mas, para Speck, a comparação nem sequer deve ser feita. "Não dá para comparar os gastos de campanha de diferentes países", diz. A campanha nos EUA costuma ser muito mais longa graças às eleições primárias (dentro dos partidos), que antecipam o processo eleitoral em quase um ano. Também não há horário eleitoral gratuito, o que aumenta os gastos dos candidatos com a propaganda na TV.