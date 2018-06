Nos mais tradicionais, nada de pechincha

Entre 10 de fevereiro e 13 de março, a reportagem do Estado tentou negociar títulos nos 25 maiores clubes da cidade. Em oito deles, não houve brecha para descontos. No Sociedade Harmonia de Tênis, no Esporte Clube Pinheiros e no Anhembi Tênis Clube nem há títulos disponíveis. O candidato a sócio precisa entrar em uma lista de espera. "Faz quatro anos que não temos títulos à venda", conta o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Antonio Moreno Neto. "A cada quatro meses, a gente repõe os eventuais sócios que saem." No último evento do gênero, em dezembro, eram 950 candidatos para 80 vagas. Nesse processo, quem tem parentesco próximo com associados antigos leva vantagem. Moreno Neto está tranquilo quanto aos efeitos da crise econômica. E usa números para justificar seu otimismo. Todo início de ano, o clube oferece descontos para quem preferir pagar, de uma bolada só, todas as 12 mensalidades. "Em 2008, 24% dos nossos sócios pagaram dessa forma", diz. "Neste ano, pelo momento econômico, esperávamos uma queda. Mas fomos surpreendidos: 26% preferiram quitar assim." O QUE É PRECISO PARA ENTRAR Club Athletico Paulistano: Indicação de sete sócios; título: R$ 150 mil Sociedade Harmonia de Tênis: Não há títulos à venda - a espera tem 50 nomes. Eles custam de R$ 18 mil a R$ 25 mil. Há uma taxa de transferência de R$ 93 mil Clube Atlético Monte Líbano: Indicação de dois sócios e um conselheiro; título: R$ 105 mil Sociedade Hípica Paulista: Indicação de dois sócios com mais de cinco anos de clube; título: R$ 90 mil - em oito vezes; à vista, desconto de 10% Clube de Campo São Paulo: Indicação de seis sócios; título: R$ 2 mil, mais taxa de transferência de R$ 60 mil, à vista Clube Hípico de Santo Amaro: Indicação de dois sócios; título: R$ 50 mil - em 12 vezes Esporte Clube Pinheiros: Não tem títulos à venda. Para entrar é preciso comprar de um sócio que queira sair - o preço varia entre R$ 8 mil e R$ 13 mil - e pagar a taxa de R$ 20.338 ao clube Esporte Clube Sírio: Indicação de um sócio; título: R$ 32 mil (com a assinatura de dois conselheiros, cai para R$ 6 mil em quatro vezes ou R$ 5 mil à vista) A Hebraica São Paulo: Indicação de dois titulares, dois diretores e dois conselheiros; título: R$ 31.590 - em promoção, por R$ 17 mil. Para casal com até 30 anos, sai por R$ 8,5 mil Clube Paineiras do Morumby: Indicação de dois sócios; título:R$ 23 mil - em 14 vezes Clube Atlético São Paulo: Indicação de um sócio; título: R$ 10 mil (com taxa de admissão) - em até seis vezes Anhembi Tênis Clube: Não há títulos à venda. Custam R$ 9 mil. É preciso entrar em uma lista de espera com 40 nomes Tênis Clube Paulista: Título: R$ 6 mil (individual) e R$ 8 mil (familiar) - em até 16 vezes; à vista, 20% de desconto Clube Alto dos Pinheiros: Título: R$ 5 mil (individual) e R$ 7,5 mil (familiar) - em até seis vezes Jockey Club de São Paulo: Indicação de dois sócios; título: R$ 5 mil Círculo Militar de São Paulo: Título: R$ 3,5 mil (individual) e R$ 7 mil (familiar) - em até dez vezes; com a diminuição do número das parcelas, o clube oferece descontos progressivos que chegam a 35,71% São Paulo Futebol Clube: Indicação de dois sócios; título: R$ 3 mil - em seis vezes Club Homs: Indicação de dois sócios; título: R$ 2.136 (individual) e R$ 2.700 (familiar) Clube Espéria: Título: R$ 1 mil (individual) e R$ 2 mil (familiar) - em dez vezes, no cartão Clube Atlético Juventus: Título: R$ 888 (individual) e R$ 1.328 (familiar) - em 12 vezes Sport Club Corinthians Paulista: Título: R$ 710 (individual) e R$ 970 (familiar) - em 12 vezes Esporte Clube Banespa: Título: R$ 517 (individual) e R$ 1.725 (familiar) - em 24 vezes; à vista com 10% de desconto Associação Portuguesa de Desportos: Título: R$ 430 (individual) e R$ 560 (familiar) - em três vezes Sociedade Esportiva Palmeiras: Título: R$ 300 (individual) e R$ 500 (familiar) - em duas vezes Associação Atlética Banco do Brasil: É preciso ser funcionário ou parente de funcionário; título: uma mensalidade - de R$ 46,06 a R$ 155,44