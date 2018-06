Nossa força e nossa voz No tempo em que passar trote era esporte nacional, corriam por aí gravações clandestinas de conversas telefônicas hilárias. Numa delas, um falso pioneiro do telemarketing enche a paciência do escolhido para pato até dar nos nervos do incauto. É a deixa para o gaiato se despedir educadamente, ressalvando um detalhe: "Já lhe disseram que o senhor tem voz fina?" Segue-se uma saraivada de palavrões e, mais adiante, nova ligação apresenta uma terceira pessoa como gerente do funcionário abusado: a firma quer saber a versão do cliente ofendido. O relato indignado recebe garantias de providências drásticas, "independentemente de o senhor ter, de fato, voz fina". A graça da brincadeira está em ouvir a que ponto de histeria um ser humano é capaz de chegar do outro lado da linha de uma bobagem. Moral da história: Marina Silva deixou o Ministério do Meio Ambiente coberta de motivos para tal, mas que ela tem voz fina, pelo menos nisso o Lula tem razão. SALVE-SE QUEM PUDER A saída de Marina Silva do Meio Ambiente levou um clima de intranqüilidade à Floresta Amazônica. Tem mogno brasileiro dando no pé para a Colômbia. SABEDORIA POPULAR "Eles são Silva, eles se desentendem!" Mangabeira Unger, sobre o clima de tensão entre Lula e Marina Silva Conselho de amigo Lula só pediu uma coisa a Carlos Minc, ao confirmá-lo no Meio Ambiente: que o novo ministro não dê às florestas o mesmo tratamento que dispensa aos cabelos. "Esconder o desmatamento não resolve o problema." Endereço Paulo Coelho vai virar nome de rua em Santiago de Compostela, na Espanha. Informalmente, os peregrinos já chamam o Caminho de Santiago de Boulevard Paulo Coelho. Filhos de Deus O Vaticano admitiu a existência de vida inteligente fora da Terra. Isto quer dizer o seguinte: os ETs não usam camisinha, são contra o aborto e consideram pecado as experiências com células-tronco. Veneno tucano José Serra não entendeu o apelido que Sérgio Cabral deu a Lula: "Menino do Rio não é o Aécio Neves?" Vício de investigação Articula-se na CPI dos Cartões a idéia fixa de que uma terceira pessoa possa ter participado do vazamento do dossiê. Agora vai! Os japoneses inventaram um sutiã que capta energia solar. Ótimo, imagina-se, para mulheres frígidas. Já à venda Você já garantiu seu ingresso para a volta de Ney Matogrosso a São Paulo em agosto ou vai esperar julho para ver se haverá mesmo segundo semestre?