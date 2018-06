Nossas mulheres de Atenas Acredite: deve ter muita mulher de deputado do chamado baixo clero do Congresso rezando para perder integralmente o direito de usufruir da cota de passagens aéreas da Câmara. Por uma razão muito simples: impedidas de viajar para Brasília, elas passariam pelo menos quatro dias por semana longe de seus respectivos maridos. Parece um sonho, né não?! Imagina a vida de patroa desses caras de pau que, para defender a "farra das passagens", vão à televisão dizer que a esposa é a célula mater do mandato parlamentar. Com duas casas para cuidar em pontos distantes do País, as pobres coitadas são praticamente escravas da agenda política da autoridade com quem constituíram matrimônio. Miram-se, provavelmente, no exemplo daquelas mulheres de Atenas que o Chico andou cantando. Vivem pros seus maridos - algumas só conhecem da farra o castigo do ir e vir a Brasília -, não é justo que sejam evocadas em nome da manutenção da pouca vergonha que vai a votação em plenário na semana que vem. Coitadinhas! SEM PALAVRAS Nelson Mandela não fala mais em público por causa de problemas de saúde ou mera prudência no apoio a Jacob Zuma, correligionário eleito presidente da África do Sul? Há controvérsias! TEM PRA TODO MUNDO Pela lei da oferta e da procura, é natural que a Madonna venha a se interessar pela adoção de um filho de Fernando Lugo no Paraguai. Paz nos estádios É grande a torcida para que, em campo, os jogadores de Santos e Corinthians se comportem amanhã melhor que os ministros do STF na última quarta-feira. Efeito Lugo O casal Cristina e Néstor Kirchner teve uma briga feia ontem a portas fechadas na Casa Rosada. A certa altura do bate-boca, ouviu-se claramente o ex-presidente exercendo sua autoridade de marido ciumento: "Ao Paraguai, sozinha, você não vai, e pronto!" Não é nada, não é nada... Enfim uma boa notícia para a turma do Congresso Nacional: a Caixa Econômica Federal vai abrir uma linha de financiamento para viagens até R$ 10 mil. Reencontro possível Corre hoje, salvo engano, a rifa de um encontro com Bill Clinton em Nova York, cuja renda será destinada a pagar as dívidas da campanha de Hillary à presidência da República. Só a Monica Lewinsky fez mais de 20 contribuições de US$ 5 para concorrer ao sorteio. Cadê os caras pintadas? Começa assim! Se os adolescentes não reagirem logo, daqui a pouco vão querer estender o toque de recolher para as louras de todas as idades. Depois não digam que eu não avisei. Grife da hora O comércio de Ciudad del Este, no Paraguai, vai ganhar neste fim de semana uma megaloja de roupa infantil, a Daslugo.