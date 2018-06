Nota de corte sobe em todos os cursos concorridos da Fuvest

SÃO PAULO - A Fuvest divulgou nesta segunda-feira as notas de corte da primeira fase do Vestibular 2012.

Na tabela abaixo, as 35 carreiras com Nota de Corte maior ou igual a 50 em 2012. A divulgação da lista de convocados e dos locais de exame de segunda fase será feita no dia 19/12/2011. Esses locais de exame não serão, necessariamente, os mesmos da primeira fase.

Veja também a tabela completa de notas de corte.

As provas de segunda fase terão no início no dia 8 de janeiro de 2012 (domingo), estendendo-se até 10/01/2012. As provas de Habilidades Específicas (Artes Cênicas, Música - Ribeirão Preto, Curso Superior do Audiovisual, Arquitetura - São Paulo, Arquitetura - São Carlos e Design) serão realizadas a partir do dia 11/01/2012. Candidatos devem consultar o calendário dessas provas no Manual do Candidato 2012, página 1.

Medicina: 73

Ciências Médicas - Ribeirão Preto: 73

Engenharia Aeronáutica - São Carlos: 67

Engenharia Civil - São Carlos: 63

Engenharia na Escola Politécnica: 63

Curso Superior do Audiovisual: 61

Relações Internacionais: 61

Engenharia - São Carlos: 60

Direito: 59

Jornalismo: 59

Arquitetura FAU: 58

Publicidade e Propaganda: 57

Ciências Biomédicas: 57

Arquitetura - São Carlos: 56

Psicologia: 56

Design: 54

Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária: 54

Artes Ciências - Bacharelado: 53

Editoração: 53

Psicologia - Ribeirão Preto: 53

Engenharia de Materiais e Manufatura - São Carlos: 53

Ciências Biológicas: 52

Medicina Veterinária: 52

Engenharia Ambiental - São Carlos: 52

Geologia: 52

Química - Bacharelado e Licenciatura: 52

Economia - Ribeirão Preto: 51

Farmácia-Bioquímica: 51

Engenharia Química - Lorena: 51

Administração - Ribeirão Preto: 50

Relações Públicas: 50

Ciências Biológicas - Ribeirão Preto: 50

Medicina Veterinária - Pirassununga: 50

Engenharia de Produção - Lorena: 50

Nota de corte das carreiras de Treineiro:

Humanas: 50

Biológicas: 49

Exatas: 52