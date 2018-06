Nota Paulista pode dar desconto em celular O governador José Serra sancionou a lei que amplia os benefícios da Nota Fiscal Paulista. Uma das novidades que deverá ser adotada será a possibilidade de usar os créditos para abatimento em contas como as de energia, água, gás e telefone - até celular. Hoje é possível resgatar créditos com depósito em conta ou em desconto no IPVA.