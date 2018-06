TRE aciona petista por propaganda antecipada

Notificado, ex-governador do Acre e pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), terá mérito da ação julgado pelo órgão.

QUESTÃO AGRÁRIA

Incra apresenta balanço dos últimos sete anos

Até amanhã, em Brasília, o presidente do Incra, Rolf Hackbart, aponta também as perspectivas para a reforma agrária no País.

DISTRITO FEDERAL

Rei Carl Gustaf visita hoje sede do Supremo

Acompanhado da rainha Sílvia, rei da Suécia estará no STF pela manhã. Visita oficial ao País termina na sexta-feira.

SÃO PAULO

Maluf anuncia ação contra promotor dos EUA que o incluiu no índex da Interpol

O deputado Paulo Maluf (PP-SP), que figura na lista vermelha da Interpol, anunciou ontem a contratação dos advogados americanos Bryan Skarlatos e Sharon McCarthy para processar o procurador-geral do Condado de Nova York, a fim de encerrar " ação ilegal, descabida e intempestiva". Maluf cita o promotor Silvio Marques e diz que sua inclusão no índex da polícia internacional é "mera vingança, sem base jurídica". Marques reagiu: "O Ministério Público de São Paulo não tem controle sobre decisões soberanas da Justiça americana, Elas decorrem da obrigação da Promotoria de Nova York de processar quem comete crime na cidade."

PARANÁ

Requião dá reajuste para o funcionalismo

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a proposta do governo do Estado que concede reajuste de 5% para o funcionalismo. O maior aumento é para os policiais civis (entre 22% e 77%) e policiais militares (de 23% a 55%). A proposta de reajuste foi definida pelo governador Roberto Requião, que deve deixar o cargo na próxima semana para concorrer a uma vaga no Senado pelo PMDB. Os 252,2 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas do Estado vão receberão o aumento a partir de maio.

MATO GROSSO

CNJ pune mais um desembargador do TJ

Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) condenou ontem à aposentadoria obrigatória mais um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Desta vez o punido foi José Jurandir de Lima, por nepotismo. Ex-presidente do TJ, Lima é o 11º magistrado do Estado a receber a punição máxima este ano do CNJ. Segundo a denúncia, o desembargador teria contratado dois filhos para trabalhar no tribunal, os quais recebiam sem trabalhar. O advogado de Lima disse que vai recorrer da decisão no STF.

MINAS

Itamar fala em dobradinha com Aécio

O ex-presidente Itamar Franco (PPS) considera encaminhada uma "dobradinha" com o governador Aécio Neves (PSDB) na disputa pelas duas vagas de Minas no Senado. Após encontro com Aécio na segunda-feira, ele saiu confiante. "Estamos mais ou menos acertados. Faremos uma campanha conjunta. Como são duas vagas, podemos prever que teremos essa caminhada. Um apoiando o outro."

SÃO PAULO 2

TRE faz palestra para explicar voto de preso

O Tribunal Regional Eleitoral realiza hoje palestra para diretores dos estabelecimentos penais e casas de internação de adolescentes para implantação do voto do preso provisório nas eleições deste ano. O objetivo é prestar esclarecimentos sobre alistamento eleitoral, transferência de títulos, documentação, votação e outras informações necessárias à instalação das seções eleitorais nos presídios.