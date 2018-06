Notas de corte da Fuvest e violência em Joinville são destaques desta segunda

A divulgação das notas de corte do vestibular 2014 da Fuvest e a repercussão da briga entre torcidas na Arena Joinville foram as principais notícias desta segunda-feira, 9. Veja esses e outros assuntos que estiveram em evidência ao longo do dia:

Fuvest divulga notas de corte do vestibular 2014.

Fifa condena violência e diz que segurança da Copa será completamente diferente.

Como medida punitiva, STJD defende jogos só com mulheres e crianças.

Exame não indica insulina em excesso como a causa da morte de Joaquim.

Protesto por moradia fecha garagem de ônibus no Grajaú.

Dilma será uma das oradoras na missa de Mandela.

A presidente embarcou ao lado de seu antecessores (Foto: Roberto Stuckert Filho/PR)

Comissão de Ética pedirá informações a Cardozo sobre caso Siemens.

Roberto Jefferson afirma ter ficado 'surpreso' com laudo sobre a prisão domiciliar.

Presidente do Cade não saiu do PT, diz Justiça.

Cristiano Ronaldo, Messi e Ribery são finalistas da Bola de Ouro.