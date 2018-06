Notas manchadas de rosa perdem o valor e só podem ser trocadas em bancos

BRASÍLIA - O diretor de administração do Banco Central, Altamir Lopes, afirmou na manhã desta quarta-feira, 1º, que os cidadãos que sacarem notas marcadas de rosa por dispositivo antifurto de caixas eletrônicos deverá trocar imediatamente no próprio banco. Caso o problema ocorra fora do expediente bancário, a recomendação é retirar logo em seguida um extrato da conta (comprovando o saque), fazer um boletim de ocorrência (BO) e levas as notas com os documentos ao banco para ser ressarcido.

O diretor explicou que a recomendação geral para os cidadãos é que não se aceite cédulas manchadas por dispositivo antifurto. Essa mancha, explicou, é caracterizada por ser densa, não uniforme e de cor rósea.

"A cédula danificada por mecanismo antifurto perderá validade. Ela deverá ser apresentada ao banco para que o BC proceda à análise da cédula", disse Altamir, destacando que ao apresentar a nota ao banco, a instituição deverá fazer o registro com CPF, identificação com foto e endereço de quem apresentou a nota.

Se após a análise, for verificada que a nota está realmente marcada por dispositivo antifurto, não haverá ressarcimento (exceto nos casos mencionados acima). Se a mancha rosa for por outro motivo, haverá o ressarcimento ao cidadão.

Para as financeiras, em caso de acidente ou furto frustrado, o BC vai ressarcir aos bancos as cédulas marcadas por dispositivo antifurto. Mas ele explicou que esse ressarcimento ocorrerá com o desconto dos custos de produção e de análise das cédulas pelo BC. O valor desses custos ainda será fixado pela autoridade monetária.

Veja também:

Maioria dos supermercados de SP desativaram caixas

Em SP, PMs ajudavam bando a explodir caixas

ESPECIAL: Onde houve roubo a caixas eletrônicos