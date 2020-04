Notícias do dia: 1 milhão de casos no mundo, mortes no Brasil e desenvolvimento de vacina

O ministério da Saúde detectou que o primeiro caso de coronavírus no Brasil ocorreu um mês antes do carnaval. O número de infectados no País se aproxima de 8 mil. O avanço da pandemia tem impactado os estoques de equipamentos como máscaras e luvas no País. E o governo calcula um rombo de R$ 419 bilhões nas contas.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta quinta-feira, 2 de abril de 2020:

A pandemia do novo coronavírus chegou nesta quinta-feira, 2, à marca de 1 milhão de pessoas infectadas e já tirou a vida de mais de 50 mil. O surto que começou na província chinesa de Hubei e foi declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) após se disseminar para 181 países e regiões. Os mais impactados - Estados Unidos, Itália, Espanha, China e Alemanha - adotaram mudanças drásticas nos seus modos de vida - do trabalho à religiosidade.

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 2, que detectou registro do primeiro caso de novo coronavírus no Brasil em 23 de janeiro. Antes, a pasta considerava um diagnóstico divulgado em 26 de fevereiro como sendo a chegada da doença no País.

O Brasil registrou, em boletim do Ministério da Saúde, 7.910 casos confirmados da covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. Foram 1.074 novas confirmações nas últimas 24 horas. As mortes pela doença subiram de 241 para 299. A taxa de mortalidade está em 3,8%.

Semanas antes do pico esperado do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde está sem estoques de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, para distribuir a profissionais de saúde.

Uma nova vacina contra a covid-19 está sendo desenvolvida por um time de cientistas em Israel, que afirmam ser capazes de produzir um componente ativo para a droga “nos próximos dias”. Em entrevista ao jornal The Jerusalem Post, o chefe da equipe Dr. Chen Katz afirmou que pretende iniciar os testes em humanos em 1º de junho.

O governo deve fechar o ano com as contas no vermelho em R$ 419,2 bilhões, o equivalente a 5,5% do PIB. A projeção foi apresentada nesta quinta-feira, 2, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disparou duras críticas contra o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), por causa de uma ação judicial movida pela autarquia para impedir a convocação de seus médicos para atuarem em outros locais do País.

Mais de 10 milhões de americanos deram entrada em solicitações do seguro-desemprego na semana passada - um recorde - enquanto lideranças políticas e de saúde congelaram a economia, mantendo as pessoas em casa e tentando desacelerar a disseminação do mortífero coronavírus.

O maior crematório de Milão fechará um mês para poder tratar todos os corpos que estão esperando para serem cremados pela pandemia de coronavírus, informou a prefeitura da capital da Lombardia. Desde o início da epidemia, mais da metade das mortes na Itália (7.960 de um total de 13.915) foram registradas nessa região norte, o pulmão econômico do país.

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, autorizou que as autoridades "atirem para matar" em quem tentar atrapalhar ou protestar contra a operação de distribuição de alimentos durante o período de quarentena determinado pelo governo como uma medida de combate ao coronavírus.