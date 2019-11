Notícias do dia: PEC da 2ª instância, mortes por policiais no Rio e a carteira de estudante digital Crédito mais barato, julgamento de Lula sobre o sítio, greve de petroleiros, MP do Turismo, novo recorde do dólar, entrada facilitada de brasileiros nos EUA e roubo de diamantes na Alemanha também foram assuntos desta segunda-feira