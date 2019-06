Notícias do dia: 39 kg de cocaína, Caixa PIS, Cade, Reza Parastesh, Luana Piovani, Ariana Grande

SÃO PAULO - Esta quarta-feira, 26, foi marcada pela repercussão do caso do sargento da Aeronáutica preso por transportar 39 quilos de cocaína em um avião. Em Brasília, o governo Jair Bolsonaro (PSL) apresentou novo projeto de lei para alterar o Estatuto do Desarmamento. Um parecer do procurador regional da República da 4ª Região, Mauricio Gotardo Gerum, recomenda o aumento da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. Na área da economia, o projeto de reforma da Previdência segue sem um acordo sobre a inclusão de Estados e municípios na proposta, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da Ticket pelo Itaú. Já os trabalhadores cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) têm até sexta-feira, 28, para sacar o Abono Salarial do calendário 2018/2019. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, uma foto chocou o mundo. No cinema, a nova versão de As Panteras terá uma trilha sonora de peso: Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey. Na televisão, a atriz e youtuber Luana Piovani falou sobre suas fantasias sexuais. E, no mundo dos esportes, Reza Parastesh, sósia do craque argentino Lionel Messi, é acusado de enganar mulheres para se relacionar com elas.

