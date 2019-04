Notícias do dia: Abraham Weintraub, militares presos após 80 tiros, cadastro positivo, alta de Pelé

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 8, a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, que será substituído por Abraham Weintraub. Na área de economia, Bolsonaro sancionou a lei do cadastro positivo e a Receita Federal abriu consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física de abril. No Rio de Janeiro, dez militares do Exército foram presos por envolvimento no fuzilamento, com mais de 80 tiros, do carro do músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos. Já em Paris, Pelé recebeu alta do hospital onde estava internado.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

Newsletter

Para ficar bem informado, assine as newsletters do Estado e receba os destaques do noticiário por e-mail.