Notícias do dia: apoio de Bolsonaro a Guedes, pedidos de impeachment e 3 milhões de infectados

O Brasil registrou 338 novas mortes por coronavírus. Enquanto a epidemia avança no País, o governo enfrenta também uma crise política após a saída de Sérgio Moro e com os pedidos de impeachment do presidente. Para não perder outro pilar de seu governo, Bolsonaro reforçou a confiança em seu ministro da Economia Paulo Guedes.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 338 mortes decorrentes do novo coronavírus, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de vítimas da covid-19 no País chegou a 4.543. O número total de casos confirmados subiu de 61.888 para 66.501, sendo 4.613 novos casos registrados de ontem para hoje. A taxa de letalidade está em 6,8%.

A investigação sobre interferência do presidente Jair Bolsonaro no Exército aumentou o desgaste do chefe do Planalto no Congresso e a pressão pela abertura de um processo de impeachment. Bolsonaro entrou na mira do Ministério Público Federal (MPF) por indícios de violar a Constituição ao interferir em atos de exclusividade do Exército e dar o comando para que três portarias da instituição militar fossem derrubadas.

O presidente Jair Bolsonaro fez um afago ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao dizer que é seu "Posto Ipiranga" quem decide sobre a política econômica, mas cobrou que o ministro negocie com os colegas um plano de recuperação econômica para começar ainda em 2020.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs a suspensão de reajustes e promoções dos servidores públicos federais, além do funcionalismo estadual e municipal, na negociação com o Senado para a proposta de socorro a governadores e prefeitos.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo pode negociar a venda da Embraer para outra empresa, depois que a americana Boeing anunciou no fim de semana que desistiu da compra da divisão de aviação comercial da brasileira.

Relatos de acidentes vasculares cerebrais em pacientes jovens e de meia idade são a mais recente reviravolta do coronavírus. Três importantes centros médicos americanos estão se preparando para publicar pela primeira vez dados a respeito do fenômeno dos derrames. Os números são relativamente pequenos, algumas dezenas de casos por instalação, mas trazem novas perspectivas do estrago causado pelo vírus no corpo.

A universidade americana Johns Hopkins divulgou um levantamento nesta segunda-feira, 27, que aponta que o número de casos de coronavírus no mundo (Sars-Cov-2) já passa de 3 milhões. Segundo o site da universidade, até às 14h30, o mundo registrava 3.002.303 casos confirmados em 185 países. O total de mortos no mundo pela covid-19, segundo a universidade americana, é de 208.131.

O salário mínimo na Venezuela será reajustado em 77,7% e passará a valer 4,6 dólares por mês a partir de 1º de maio, Dia do Trabalho, anunciou o governo de Nicolás Maduro nesta segunda-feira, 27. O salário mínimo, que reúne o salário básico e um vale-alimentação obrigatório, passou de 450.000 para 800.000 bolívares por mês (4,6 dólares na taxa de câmbio oficial).

O Pentágono publicou gravações de três avistamentos de objetos voadores não identificados por seus pilotos, uma feita em 2004 e duas a partir de 2015. Em 2019, a Marinha dos Estados Unidos reconheceu que as três gravações eram reais, mas ainda não as havia divulgado oficialmente.

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi perdeu uma série de parcerias com empresas após realizar uma festa em sua casa no sábado, 25. Os anúncios de suspensão de ações com a influenciadora foram feitos no domingo, 26, e na segunda-feira, 27, e também se estenderam para convidados do evento. Ainda nesta segunda-feira, 27, a conta de Gabriela no Instagram, que possui mais de 4 milhões de seguidores, saiu do ar