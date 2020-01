Notícias do dia: ataque dos EUA, envio de tropas ao Oriente Médio e o impacto no Brasil Defesa de Toffoli aos juiz de garantias, Bolsonaro critica livros didáticos, compra da Avon pela Natura, remoção de 17 mil moradores de bairros de Maceió, 11º unicórnio do Brasil e os carros mais vendidos no País também foram assuntos desta sexta-feira