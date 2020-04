Notícias do dia: auxílio emergencial, erros em testes e Imposto de Renda adiado

O novo coronavírus já causou a morte de 240 pessoas no Brasil. Apesar disso, estudo indica que a doença está evoluindo mais lentamente em comparação com outros países.

O Senado ampliou o alcance de auxílio emergencial. O governo calcula que 24,5 milhões de trabalhadores terão salário reduzido ou contrato suspenso. E a Receita Federal decidiu adiar o prazo para declaração do Imposto de Renda.

Leia também sobre o porcentual de erros em testes rápidos, soltura de presos com fiança, o avanço da covid-19 nos EUA, a dificuldade de se recolher os corpos no Equador e o 'rodízio' no Panamá durante o isolamento.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta quarta-feira, 1º de abril de 2020:

Mesmo antes de o presidente Jair Bolsonaro sancionar o auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do novo coronavírus, o Senado aprovou o texto-base de um projeto ampliando o alcance do benefício a ser pago para trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais (MEIs).

Leia também: Ipea calcula que 11 milhões não estão cadastrados para receber ajuda do governo

O governo calcula que 24,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada receberão o benefício emergencial para manutenção do emprego. Isso significa que eles serão afetados por medidas de redução de jornada e salários ou suspensão de contratos. Apesar disso, a equipe econômica estima que o programa salvará 8,5 milhões de postos de trabalho ao dar alívio momentâneo às empresas.

O Brasil registrou nesta quarta-feira, 01, em atualização da plataforma do Ministério da Saúde, 6.836 casos confirmados da covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. Foram 1.119 novas confirmações nas últimas 24 horas. As mortes pela doença chegam a 240 , com aumento de 39 óbitos em relação à ultima contagem, divulgada ontem. A taxa de mortalidade continua em 3,5%.

Leia também: Com novo recorde, Estado de São Paulo registra mais 28 mortes em um dia

A epidemia do novo coronavírus no Brasil está evoluindo de forma mais controlada do que em outros países, como China, Itália, Espanha e Estados Unidos. Esse crescimento mais lento no número de casos estaria relacionado ao fato de o País ter tomado as medidas de contenção logo no início da epidemia. No entanto, alertam especialistas, pode ser atribuído também à subnotificação e à demora na notificação dos casos. O problema seria mais grave em São Paulo, onde haveria mais de dez mil exames atrasados.

Leia também: 200 corpos em SP aguardam resultado para exame do coronavírus

O Ministério da Saúde detectou “limitações importantes” nos 500 mil testes rápidos doados pela mineradora Vale, fabricados na China, e pediu cautela a gestores do SUS ao aplicar o produto. Análise em laboratório privado mostrou que os testes podem ter até 75% de chance de erro em resultados negativos para coronavírus. O porcentual de erro cai para 14% em exames positivos. O governo sugeriu que o produto seja aplicado apenas em pessoas que apresentam sintomas da covid-19 há ao menos 7 dias para evitar diagnóstico falso.

O secretário da Receita Federal, José Tostes, anunciou que o governo vai adiar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2020 devido à pandemia da covid-19 do dia 30 abril para 30 de junho.

O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estendeu para todo o País os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão. A liminar foi inicialmente concedida na última sexta-feira, 27, para detentos do Espírito Santo.

Os Estados Unidos superaram 200 mil casos do novo coronavírus, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, centro de referência que faz o balanço do país. Com 203,6 mil pessoas com o vírus, os EUA são o país com mais infectados no mundo.

Leia também: China ocultou extensão do surto de coronavírus, diz a inteligência dos EUA

Em meio ao crescimento de casos de coronavírus no Equador, o país enfrenta dificuldade para recolher os corpos de infectados que morrem no meio da rua ou em casa, sem ajuda. O governo do país disse que resolverá os atrasos na coleta de corpos na cidade de Guayaquil, a mais afetada por infecções por coronavírus, onde são relatadas mortes em bairros populares e áreas turísticas.

O Panamá anunciou que adotará uma medida adicional para combater a disseminação do novo coronavírus: a partir desta quarta-feira, homens e mulheres terão que se intercalar para sair de casa e comprar itens básicos em supermercados, postos e farmácias.