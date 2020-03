Notícias do dia: avanço do coronavírus no Brasil, alta do dólar e Ronaldinho no Paraguai Prisão de líder de motim no Ceará, pedido de auditoria no Bolsa Família, reforma tributária de Guedes, arquivamento de impeachment de Weintraub e desaparecidos na Baixada Santista também foram assuntos nesta quinta-feira