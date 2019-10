Notícias do dia: Bivar na mira da PF, desabamento em Fortaleza e 13º do Bolsa Família

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o presidente do PSL, Luciano Bivar e bolsonaristas tentam derrubar líder do PSL na Câmara. Um prédio residencial desabou em Fortaleza, deixando feridos e desaparecidos. O ministro Dias Toffoli pode definir resultado de julgamento sobre prisão em segunda instância que pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória para garantir pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família. E o Ministério da Educação reformulou novo texto do projeto de lei do Future-se.

Leia também entrevista exclusiva com suspeita de participar de invasão de celulares de autoridades, o envolvimento de John Bolton no impeachment de Donald Trump, protestos pela independência da Catalunha, o roubo de quadro de Salvador Dalí nos EUA e os resultados dos jogos da Eliminatórias da Eurocopa.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: