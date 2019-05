Notícias do dia: Bolsonaro, armas e tsunami, prefeito de Dallas, Temer sem desbloqueio, I don't care

SÃO PAULO - O decreto de Jair Bolsonaro (PSL) que ampliou o porte de armas foi considerado ilegal por técnicos da Câmara dos Deputados e pelo Senado. Bolsonaro mostrou preocupação com um "tsunami" que pode atrapalhar seu governo na semana que vem. Já nos Estados Unidos, o prefeito de Dallas, Mike Rawlings, afirmou que não atuará contra a vinda do presidente brasileiro a sua cidade. Por sua vez, o ex-presidente Michel Temer (MDB) teve negado o pedido de desbloqueio de R$ 111 mil mensais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, negou que a permanência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) na pasta que comanda seja "uma questão pessoal". No Rio de Janeiro, uma médica foi baleada em uma tentativa de assalto, atropelou duas pessoas e morreu. Na música, os cantores Ed Sheeran e Justin Bieber lançaram um single juntos. E os brasileiros se preparam para comemorar o Dia das Mães.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta sexta:

