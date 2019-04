Notícias do dia: Bolsonaro com 35% de aprovação, Lula, 'cura gay' arquivada, dólar a R$ 3,98

SÃO PAULO - A avaliação positiva (ótimo e bom) do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) é de 35%, segundo pesquisa do Ibope. Um juiz federal abriu prazo de oito dias para que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifeste sobre o caso do sítio de Atibaia. Já em relação ao triplex do Guarujá, dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) comentaram o julgamento no Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Já a ministra Cármen Lúcia arquivou a ação que abria brecha para a "cura gay". Na área da economia, o Brasil fechou 43.196 vagas de emprego formal em março deste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e o dólar fechou na maior cotação em relação ao real desde outubro. E, em mais um dia na mira de ataques nas redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) teve um pedido de impeachment contra ele arquivado nesta quarta-feira, 24.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quarta:

