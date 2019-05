Notícias do dia: Bolsonaro e a Previdência, Janaina e o PSL, Encceja, Compadre Washington, Westworld

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comentou nesta segunda-feira a tramitação do projeto de reforma da Previdência no Congresso. Em São Paulo, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) ameaçou deixar o partido do presidente. Na Virada Cultural, o cantor Compadre Washington, do É O Tchan!, foi vítima de um assalto. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou destruir o Irã e segue o impasse entre o governo americano e a fabricante chinesa de smartphones e equipamentos de telecomunicações Huawei. Na França, a Torre Eiffel foi fechada após um homem tentar escalá-la. E, na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro propôs antecipar as eleições legislativas. Na área da educação, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 estão abertas. Na televisão, acabou Game of Thrones, mas a HBO divulgou o primeiro trailer da terceira temporada da série Westworld.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

