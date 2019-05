Notícias do dia: Bolsonaro e as armas, Temer, Tottenham na final, Diego Hypolito, Virada Cultural

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou nesta quarta-feira, 8, o Decreto 9.785, que facilita o porte de armas de fogo. No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu mandar o ex-presidente Michel Temer (MDB) de volta para a cadeia. Em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute o projeto de reforma da Previdência. Já a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 6,5% ao ano. No esporte, o Tottenham ganhou de virada do Ajax e se classificou à final da Liga dos Campeões da Europa e o ginasta Diego Hypolito revelou ser gay. E, na área da cultura, a Prefeitura de São Paulo divulgou a programação da Virada Cultural 2019.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quarta:

