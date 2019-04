Notícias do dia: Bolsonaro e Mourão, Luciano Hang, diretor do BB demitido, 'Vingadores' e Sasha

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) conversou com um grupo de jornalistas na manhã desta quinta-feira, 25, e comentou sobre sua relação com o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). O presidente também falou sobre a tramitação da reforma da Previdência no Congresso e a possível volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao Ministério da Economia. Um diretor do Banco do Brasil (BB) foi demitido após uma campanha publicitária desagradar Bolsonaro. Apoiador do presidente, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, chamou de "irresponsabilidade da esquerda brasileira" a lentidão para a mudança nas regras da aposentadoria. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, quer 22 anos de cadeia para o senador e ex-presidente Fernando Collor (PROS). Nas telonas, a grande estreia da semana é Vingadores: Ultimato. E, no mundo dos artistas, Xuxa Meneghel revelou que sua filha, Sasha, já a convidou para fumar maconha.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

