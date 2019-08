Notícias do dia: Bolsonaro e Nordeste, FGTS, guerra comercial, mortes nos EUA e Daniel Alves Novo diretor do Inpe, dono do Grupo Petrópolis se entrega, a multa do secretário de pesca, Daniel Alves no São Paulo, Balotelli no Flamengo e o cancelamento de série da Netflix também foram assuntos desta segunda-feira, 5 de agosto