Notícias do dia: Bolsonaro e o caso Marielle, corte de juros e mancha gigante no litoral

O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade reduzir a Selic em 0,50 ponto. Promotora do Ministério Público do Rio afirmou que porteiro mentiu em depoimento que liga o presidente Jair Bolsonaro ao crime da vereadora Marielle Franco. O PSL, partido do presidente, conseguiu liberação da Justiça para seguir com a suspensão de parlamentares 'bolsonarista'. O deputado Alexandre Frota disse que assessores da Presidência comandam ‘milícias digitais’. E pesquisadores detectaram mancha gigante no mar que pode ter ligação com o vazamento de óleo no Nordeste.

Leia também sobre decisão de Gilmar Mendes de anular parte de acusações contra ex-ministro Guido Mantega, prisão do primeiro condenado pela Lava Jato, processo de impeachment de Donald Trump, a decisão do Twitter de encerrar anúncios políticos e a confirmação da final da Libertadores no Chile.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: