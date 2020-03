Notícias do dia: Bolsonaro e o PIB, 3º caso de coronavírus e a posse de Regina Duarte CPMI das fake news, Datena no MDB, redução de servidores públicos, busca por desaparecidos na Baixada Santista, IRB e Warren Buffett e as prévias democratas nos EUA também foram assuntos desta quarta-feira