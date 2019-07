Notícias do dia: Bolsonaro e OAB, massacre no Pará, Anatel, fraudes na Caixa e Mais Médicos Renúncia do chanceler do Paraguai, Jogos Pan-Americanos, Censo do IBGE, cadáver encontrado em casa de jogador e celebração de Elton John também foram assuntos desta segunda-feira, 29 de julho