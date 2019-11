Notícias do dia: Bolsonaro e PSL, crise na Bolívia e o pacote de emprego Verde Amarelo

Após renunciar à presidência da Bolívia, Evo Morales aceitou o asilo oferecido pelo México. O presidente Jair Bolsonaro convocou reunião e aliados falam em saída do PSL. O governo anunciou nesta segunda-feira um pacote de incentivos para geração de empregos a jovens.

O senador Major Olímpio pediu a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com base na Lei de Segurança Nacional. E o presidente da Câmara Rodrigo Maia defendeu cautela em relação a decisão do STF que derrubou a prisão após a 2ª instância, o que permitiu que Lula deixasse a prisão.

Leia também sobre o julgamento de Deltan Dallagnol, o microfone encontrado em chuveiro de hacker preso, o aumento do número de barragens de alto risco, as eleições no Reino Unido e os protestos em Hong Kong.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: