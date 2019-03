Notícias do dia: Bolsonaro e Trump nos EUA, Richa preso, suspeito apreendido em Suzano, Lava Toga

SÃO PAULO - O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 19, na Casa Branca, em Washington. Em Brasília, a comissão parlamentar de inquérito que quer investigar o "ativismo judicial", conhecida como CPI da Lava Toga, foi protocolada no Senado. Já em Curitiba, o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi preso mais uma vez. Em Suzano, na Grande São Paulo, o adolescente de 17 anos suspeito de ajudar a planejar o massacre na Escola Estadual Raul Brasil foi apreendido.

Brasil e EUA se comprometem a reduzir barreiras comerciais e de investimento

A Casa Branca divulgou um comunicado conjunto sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. No texto, o Executivo americano afirma que os dois países concordaram em reduzir barreiras comerciais e de investimentos. Entre elas, estão a importação de 750 mil toneladas de trigo americano a uma tarifa zero de impostos e o estabelecimento de bases científicas para a importação de carne suína produzida nos Estados Unidos.

Trump diz que vai apoiar a entrada do Brasil na OCDE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), um pleito brasileiro. "Eu estou apoiando o Brasil para entrar na OCDE", disse, no Salão Oval da Casa Branca, onde recebeu o presidente Jair Bolsonaro. O pleito é visto pelo Brasil como um selo de confiança internacional e tem sido defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

'Depois de décadas de antiamericanos', Brasil mudou, diz Bolsonaro a Trump

O presidente Jair Bolsonaro disse ao encontrar o americano Donald Trump que "o Brasil mudou" depois de "décadas de presidentes antiamericanos". "Temos muito em comum com o senhor Donald Trump, e isso pra mim é motivo de orgulho e satisfação. Ele quer uma América grande, como eu quero um Brasil grande também", afirmou Bolsonaro ao ser recebido no Salão Oval.

Menor suspeito de ajudar a planejar massacre em Suzano é apreendido

A Justiça determinou a apreensão do adolescente de 17 anos suspeito de ajudar a planejar o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. O rapaz foi levado pelos policiais ao Instituto Médico Legal e apresentado ao fórum da cidade, onde prestou depoimento em audiência acompanhado de advogado. Depois, foi encaminhado a uma unidade da Fundação Casa. O colégio foi reaberto pela primeira vez aos estudantes após o ataque que deixou 10 mortos e 11 feridos.

Beto Richa é preso pela terceira vez, agora por desvios de R$ 22 mi de escolas

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi preso preventivamente, sob suspeita de obstrução de Justiça, corrupção, fraude à licitação e organização criminosa. O tucano foi capturado na fase 4 da Operação Quadro Negro, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná.

CPI da Lava Toga é protocolada no Senado; veja o que isso significa

O senador Alessandro Vieira (PPS-SE) protocolou requerimento para a criação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o "ativismo judicial" em tribunais superiores, chamada de CPI da Lava Toga. O documento, que conta com 29 assinaturas, é a segunda tentativa de emplacar a comissão no Senado.

Decreto sobre alfabetização deve priorizar método fônico; entenda

Minuta de decreto elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) indica que a alfabetização no País deverá priorizar o chamado método fônico, aquele em que as crianças precisam identificar os segmentos de som que formam uma palavra. Grupos de especialistas acreditam que essa seja uma visão limitada e mecânica de ensinar a ler e escrever. O Estado teve acesso ao texto do decreto, ainda não publicado, que também inclui a família como um dos "agentes do processo de alfabetização".

Segunda Turma não atende PGR e manda inquérito de Lindbergh para a Justiça Eleitoral

Com base na decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu a Justiça Eleitoral como competente para julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais, a Segunda Turma da Corte decidiu encaminhar para a Justiça Eleitoral um inquérito instaurado no âmbito da delação da Odebrecht contra o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

Mourão defende reforma da Previdência, tributária e privatizações

O presidente em exercício Hamilton Mourão defendeu a aprovação da reforma da Previdência, que já está em tramitação no Congresso, e a discussão sobre uma reestruturação do sistema tributário para dar condições para que o País possa voltar a crescer. Mourão participou de uma palestra e de um debate do grupo empresarial Lide com empresários do Distrito Federal.

Depois de Fernando Rocha, Mariana Ferrão não renova contrato e deixa programa ‘Bem Estar’; Michelle Loreto assume atração

Depois da saída de Fernando Rocha do Bem-Estar, a apresentadora Mariana Ferrão informou que também não continuará à frente do programa. O contrato da jornalista vence no fim do mês, e ela não vai renovar seu vínculo com a Rede Globo. Michelle Loreto, que já participou de algumas edições, assumirá a atração.

