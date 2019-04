Notícias do dia: Bolsonaro e Vélez, horário de verão, Hamas, Lollapalooza, 25 anos sem Kurt Cobain

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sinalizou nesta sexta-feira, 5, que demitirá o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, na segunda-feira, 8, e anunciou que a partir deste ano não haverá mais horário de verão no Brasil. Dois servidores da Receita Federal acessaram de maneira irregular dados fiscais de Bolsonaro e familiares dele. Filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) teve uma publicação contra o Hamas rebatida nas redes sociais pelo grupo radical islâmico. Em depoimento, o ex-governador Sérgio Cabral falou que repassou propina para a campanha de Aécio Neves à Presidência em 2014. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu calado em audiência. No mundo da música, no dia em que a morte do vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, completa 25 anos, o primeiro dia de Lollapalooza Brasil 2019 atraiu milhares de fãs ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a dupla Sandy e Junior anunciou mais dois shows na cidade.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta sexta:

