Notícias do dia: Bolsonaro em Dallas, demissão no Inep, desemprego, Zenfone 6, 'John Wick 3'

SÃO PAULO - Dois ex-assessores do vereador Carlos Bolsonaro (PSC) tiveram a quebra de sigilo decretada. Seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), está em Dallas, no Texas, onde foi homenageado, bateu continência à bandeira dos Estados Unidos, errou o próprio slogan e reclamou que estão perseguindo seu filho Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Em Brasília, o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep), Elmer Vicenzi, foi demitido. Já o ex-ministro José Dirceu (PT) anunciou que se entregará à Justiça. Na área da economia, o dólar fechou acima de R$ 4 e o desemprego aumentou em 14 Estados. No mundo da tecnologia, a Asus apresentou o novo Zenfone 6. No cinema, John Wick 3 - Parabellum e UglyDolls estreiam nas telonas. E, na música, tem novidade do Slipknot.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta:

