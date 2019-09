Notícias do dia: Bolsonaro na ONU, impeachment de Trump, Witzel, novos impostos e Grammy Latino Adiamento da votação da Previdência, onda de ataques no Ceará, ministro da Educação alvo da Comissão de Ética, eleições no Reino Unido e caso de estupro coletivo contra brasileira na Espanha também foram assuntos desta terça-feira