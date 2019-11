Notícias do dia: Bolsonaro x DiCaprio, laranjas do PSL, ataques a faca e adeus a Gugu

O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que pretende trocar membros da equipe de acordo com desempenho. A Polícia Federal indiciou o presidente do PSL Luciano Bivar por esquema de candidaturas laranjas. O presidente Jair Bolsonaro acusou o ator Leonardo DiCaprio de pagar para 'tacar fogo' na Amazônia. Nesta sexta-feira, Bolsonaro disse ainda ter dado carta branca para o secretário Roberto Alvim nomear o presidente da Fundação Palmares. E, depois da alta do preço da carne, o governo se preocupa com impacto no valor do frango e do peixe.

Leia também sobre a campanha para teste de HIV, o valor do cheque especial, ataques a faca, o sepultamento do corpo de Gugu e o fã em estado terminal que assitiu ao novo filme de Star Wars antes da estreia.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: