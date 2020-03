Notícias do dia: Bolsonaro x Justiça, seis anos de Lava Jato e caso Suzy

Após dia de pânico nos mercados por conta do coronavírus e a guerra de preços do petróleo, a Bolsa brasileira subiu forte nesta terça-feira, 10, e o dólar recuou após atuação do Banco Central. Apesar dessa recuperação, o número de casos de coronavírus segue aumentando no Brasil, onde 34 pessoas já foram infectadas.

Ministros do Supremo e Jair Bolsonaro travam novo embate após o presidente questionar o resultado das urnas eletrônicas. Quem também criticou o STF foi a força-tarefa da Lava Jato em seu balanço. E os acusados de matar a vereadora Marielle Franco vão à júri popular.

Veja mais destaques do dia no portal do 'Estadão'

A Bolsa brasileira fechou em alta de 7,14%, aos 92.214,47 pontos, em seu maior avanço desde dezembro de 2008. Já o dólar registrou queda de 1,63%, fechando em R$ 4,6472. O dólar recuou ajudado pelo desvalorização da moeda americana em relação a algumas moedas emergentes e pela venda de mais US$ 2 bilhões no mercado à vista pelo Banco Central.

O Ministério da Saúde registrou 9 novos casos de coronavírus, passando de 25 para 34. Dos novos, 7 são de pessoas que viajaram para países de risco e dois são de transmissão local, ambos em São Paulo. Das 34 pessoas confirmadas com o novo coronavírus, seis estão hospitalizadas. A média de idade dos total de pacientes infectados é 41 anos. São 19 mulheres e 15 homens.

Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar que houve “fraude” nas eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou uma nota em que rebate as declarações e reafirma a “absoluta confiabilidade e segurança” do sistema eletrônico de votação. Além da nota oficial, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, fez uma rara declaração à imprensa e disse que a Justiça Eleitoral “não compactua com fraudes”.

A decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira, 10, pelo Tribunal de Justiça do Rio, quatro dias antes de o crime completar dois anos. De acordo com fontes ligadas ao caso, o julgamento deve acontecer ainda este ano — o que seria extremamente rápido para a justiça do Rio. “Não é suficiente, mas é muito simbólico, já que julgamentos desse tipo costumam levar anos para acontecer”, afirmou uma fonte.

Ao apresentar balanço de R$ 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos, e mais de dois mil anos em condenações, a força-tarefa da Operação Lava Jato criticou o Supremo Tribunal Federal e o Congresso por decisões, que segundo os procuradores, inibiram investigações e abrandaram punições contra investigados e condenados.

Em vídeo postado nas redes sociais, Drauzio Varella pediu desculpas à família do garoto envolvida no caso Suzy. A detenta transexual Suzy Oliveira - personagem de reportagem do médico exibida no fantástico de 1 de março - comoveu o país. Mas no último domingo, foi revelado que a detenta foi condenada por estuprar e estrangular um garoto de 9 anos.

O juiz Gustavo Amarilla negou pedido de transferência de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, para prisão domiciliar em Assunção, no Paraguai. A primeira solicitação dos advogados dos brasileiros foi de que ambos fossem liberados. Sem sucesso, foi pedida, então, a prisão domiciliar. O juiz e o Ministério Público, no entanto, se opuseram à oferta dos advogados.

Leia também: Advogados de Ronaldinho apontam que brasileiro é tratado com discriminação

A Universidade de São Paulo (USP) está entre as melhores universidades do mundo em 40 das 48 áreas do conhecimento avaliadas em um ranking divulgado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). Em 11 delas, a universidade aparece entre as 50 mais presitigiadas. Odontologia é a área com melhor qualificação, na 18ª posição de todas as instituições avaliadas.

A licitação do Ministério da Educação (MEC) para comprar ao menos 3 milhões de kits escolares para estudantes foi marcada por denúncias de fraude e favorecimento. A concorrência foi vencida pela Brink Mobil, empresa com histórico de suspeitas de irregularidades acusada no fim do ano passado de fazer parte de um esquema que desviou R$ 134,2 milhões de dinheiro público do governo da Paraíba.

O helicóptero Águia 20 da Polícia Militar atingiu um poste de iluminação com as hélices na tarde de segunda, quando tentava pousar no estacionamento do Hospital Pirajussara, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A aeronave transportava um coração para transplante. Assista ao vídeo.