Notícias do dia: Bolsonaro x Mandetta, quarentena em SP e Boris Johnson na UTI

O Brasil ultrapassou a marca de 12 mil infectados pelo novo coronavírus. O governador de São Paulo João Doria decidiu prorrogar a quarentena no Estado. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta confirmou que permanece no cargo. O Exército prepara plano para saída do isolamento horizontal no Brasil. E, em meio a pandemia, o ministro da Educação Abraham Weintraub cria nova crise diplomática com a China.

Leia também sobre os acordos de redução de salários, estudo sobre uso de remédio para Aids contra a covid-19, casos de contaminação em grávidas e recém-nascidos, a transferência de Boris Johnson para UTI e os EUA registram mais de 10 mil mortos por coronavírus.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020:

Passados 40 dias desde a confirmação do primeiro caso da covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, 06, que o país chegou a 12.056 casos confirmados e 553 mortes pelo coronavírus. A taxa de letalidade está em 4,6%

O governador João Doria (PSDB) prorrogou a quarentena em São Paulo para conter o avanço do novo coronavírus. A quarentena começou em São Paulo no dia 24 de março e teria validade até esta terça-feira, 7, mas foi prorrogada até o dia 22 deste mês. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes e participaram diversos médicos, entre eles David Uip, chefe do Centro de Contingência do Coivd-19, que estava afastado por ter sido infectado pelo vírus.

Leia também: Recuperado da covid-19, Uip alerta: 'Estava indo dormir sem saber como ia acordar'

Testar em massa os brasileiros, agir rapidamente para isolar novos infectados e tentar manter o isolamento dos grupos de risco são as estratégias defendidas pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx) para o momento em que o País decidir pela retomada das atividades econômicas. O estudo foi publicado na quinta-feira pelo CEEEx, um órgão do Estado-Maior do Exército.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou na noite desta segunda-feira, 6, que permanece no cargo, reiterou que “médico não abandona paciente” e, sem citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, reclamou de críticas que, em sua visão, criam dificuldades para o seu trabalho à frente da pasta.

Leia também: São Paulo registra panelaços contra a demissão do ministro Mandetta

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, negou que tenha cometido racismo contra o povo chinês após a embaixada chinesa repudiar declarações dele por uma postagem nas redes sociais. Weintraub disse não ter sido preconceituoso e atacou o governo chinês, afirmando que o país teria retido informações sobre a pandemia do novo coronavírus para agora vender respiradores e equipamentos de proteção individual, como máscaras, a preço de leilão, e condicionou um pedido de desculpas à venda de 1 mil respiradores da China para o Brasil.

Leia também: Líderes do agronegócio reagem após 'briga' de Weintraub com a China

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (6) que os acordos de redução de salário e jornada de funcionários de empresas privadas apenas terão validade após a manifestação de sindicatos. A medida faz parte do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para evitar com que as empresas demitam durante o período da crise provocada pelo novo coronavírus. Se os sindicatos não se manifestarem, o acordo fica valendo.

Leia também: Governo registra 7 mil acordos individuais antes de decisão de Lewandowski

Um remédio usado comumente no tratamento da Aids e fabricado em larga escala no Brasil tem um efeito promissor no combate à covid-19 - superior mesmo ao da cloroquina, considerada eficaz pelos governos de Donald Trump, nos EUA, e de Jair Bolsonaro, em teste em vários países.

Um recém-nascido foi diagnosticado com o novo coronavírus no Hospital e Maternidade Santa Joana, na cidade de São Paulo. Ele permanece isolado na UTI Neonatal exclusiva, sem proximidade com pacientes. O quadro é estável. Em Recife, grávida morreu de covid-19 e bebê foi encaminhado à UTI em estado grave.

Leia também: Mulher morre de covid-19 dez dias após dar à luz; bebê está internado sem sintomas

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi transferido nesta segunda-feira, 6, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital St. Thomas, em Londres, um dias após ser internado com persistentes sintomas da covid-19. O líder britânico, de 55 anos, havia sido diagnosticado com o doença no dia 26 de março.

Os Estados Unidos chegaram à marca de 10 mil mortes pelo coronavírus nesta segunda-feira, 6, o terceiro país com mais casos fatais registrados desde o início da pandemia. O país tem até o momento 347 mil infectados pelo coronavírus e 10.335 mortes, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.