Notícias do dia: Bolsonaro x Moro, 159 mortes por coronavírus no Brasil e o auxílio de R$ 600

O novo coronavírus já matou 159 pessoas no Brasil e infectou mais de 4,5 mil. Para tentar reduzir o ritmo da contaminação, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu novamente o isolamento social, contrariando o presidente Jair Bolsonaro. A crise do coronavírus também elevou a tensão entre Bolsonaro e o ministro da Justiça Sérgio Moro. E, para tentar diminuir os impactos econômicos, o Senado aprovou o auxílio de R$ 600 a informais, intermitentes e MEIs.

Leia também sobre o rombo nas conta públicas, a diminuição do preço do gás de cozinha, a reação a proposta de cortar salário do funcionalismo, o avanço da covid-19 nos EUA e a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta segunda-feira, 30 de março de 2020:

O Senado aprovou, de forma unânime, a criação de um auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais (MEIs). O vice-presidente da Casa, senador Antônio Anastasia (PSD-MG), antecipou a conclusão da votação para acelerar o trâmite de envio da mensagem de aprovação à Presidência da República. Como o tema é urgente, o objetivo é que o presidente Jair Bolsonaro sancione o texto o mais rápido possível.

O Brasil registrou, em atualização da plataforma do Ministério da Saúde, 4.579 casos confirmados da covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O número corresponde a 323 novas confirmações em relação à última atualização, feita domingo, dos dados da pandemia no País. As mortes pela doença chegam a 159 , com aumento de 23 óbitos em relação à ultima contagem. O índice de letalidade está em 3,5%.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta segunda-feira, 30, que a população tem que seguir as orientações dos Estados na condução das ações de combate ao coronavírus. A afirmação do ministro contraria frontalmente o discurso que tem sido defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, que não tem poupado críticas duras aos Estados, por causa de suas quarentenas.

O presidente Jair Bolsonaro está irritado com a postura do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na crise do coronavírus. No final de semana, o presidente reclamou a interlocutores que Moro é “egoísta” e não está atuando para defender as suas posições no enfrentamento às medidas restritivas dos Estados e municípios como controle da covid-19.

O governador João Doria (PSDB) voltou a criticar o comportamento do presidente Jair Bolsonaro durante coletiva para anunciar medidas de combate ao avanço do coronavírus no Estado de São Paulo. Doria reforçou a orientação para que a população fique em casa e não siga as falas ou gestos de Bolsonaro, que visitou o comércio em Brasília ontem. "Neste caso, não sigam as orientações do presidente da República do Brasil. Ele não orienta corretamente a população e lamentavelmente não lidera o Brasil no combate ao coronavírus e na preservação da vida", afirmou.

A Petrobrás anunciou a terceira redução no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos últimos 10 dias, de 10% nas refinarias a partir desta terça, 31. Com mais essa queda, o preço do produto, que afeta as famílias de baixa renda, acumula corte de 21% nos preços neste ano.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus fará com que o ano de 2020 seja bastante atípico para a gestão fiscal do governo. Ele citou a estimativa do governo de um déficit primário superior a R$ 350 bilhões neste ano.

As discussões sobre corte de salário do funcionalismo para dar fôlego ao setor público em tempos de coronavírus levaram os servidores a reagir. Sindicatos e entidades de classe tentam organizar o discurso e intensificaram o “corpo-a-corpo” com parlamentares - virtual e por telefone, respeitando o isolamento social. O argumento dos representantes das categorias é que o corte de salário não foi adotado em nenhum país do mundo e que tem pouco impacto financeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou, nesta segunda-feira, 30 a pedir às pessoas que continuem a seguir as medidas de distanciamento social até abril para impedir que o coronavírus se espalhe, e disse que mais de 1 milhão de americanos foram testados para a covid-19. Os EUA são o país com maior número de casos no mundo. No domingo, o total ultrapassou 140 mil, com 2,5 mil mortes.

Seis dias depois do anúncio oficial do adiamento por causa da pandemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio já têm novas datas. O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que a Olimpíada será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021, no mesmo período que seria realizada neste ano (24 de julho a 9 de agosto). O mesmo vale para a Paralimpíada, que começará em 24 de agosto e irá até 5 de setembro de 2021.