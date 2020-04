Notícias do dia: Brasil passa a China, mais de 1 milhão com covid-19 nos EUA e a corrida pela vacina

O Brasil registrou um novo recorde de mortes pelo novo coronavírus e superou a China. A Anvisa liberou a aplicação de teste rápido em farmácias. E pesquisadores da Fiocruz detectaram a presença do coronavírus em esgotos de Niterói.

Após troca de acusações, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro passam a ser investigados. E o jornal Financial Times diz que o presidente abre caminho para o seu próprio impeachment,

Leia também sobre a proibição de desconto de consignado de aposentados, 1 milhão de casos de covid-19 nos EUA, a visão de Trump sobre a epidemia no Brasil, os testes de uma vacina eficaz e o relaxamento do isolamento na Europa.

Veja abaixo a lista das principais notícias do 'Estadão' nesta terça-feira, 28 de abril de 2020:

O Brasil registrou 474 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, o total de vítimas da covid-19 no País chegou a 5.017, superando os números da China, marco zero da doença, que de acordo com a OMS já somou 4.643 mortes pelo vírus.

Leia também: São Paulo registra recorde de mortes por coronavírus; 81% dos leitos de UTI estão ocupados na Grande SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou permissão para farmácias aplicarem testes rápidos para a covid-19. O produto não é recomendado para o diagnóstico da doença, mas serve como ferramenta de auxílio e para verificar se pessoas já tiveram contato com o vírus. A decisão da agência passa a valer a partir de publicação da decisão no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Pesquisadores da Fiocruz detectaram a presença do novo coronavírus em esgotos de Niterói, na região metropolitana do Rio. Feito em parceria com a Prefeitura do município, o estudo não é suficiente para indicar se o vírus pode ou não ser transmitido pelas fezes. Mas ajuda a dar uma noção de como ele pode se espalhar, “permitindo identificar regiões com presença de casos da doença, mesmo os ainda não notificados no sistema de Saúde.”

Leia também: Cemitérios do Rio constroem milhares de novas gavetas para vítimas do coronavírus

O desembargador federal Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1.º região, atendeu a um recurso do Banco Central e da União e determinou a suspensão de uma decisão de primeira instância que proibia os bancos de realizarem, por quatro meses, desconto em folha dos empréstimos tomados por aposentados do INSS ou servidores públicos.

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro aparecem formalmente como investigados no inquérito aberto na última segunda-feira, 27, pelo decano da Corte, ministro Celso de Mello. A informação consta no sistema processual do STF, atualizado nesta terça-feira, 28, após a decisão do ministro.

O jornal britânico de economia Financial Times escreveu nesta terça-feira, 28, um editorial em sua versão online sobre a autodestruição do “Trump Tropical”. De acordo com a publicação, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está abrindo o caminho para seu próprio impeachment e ilustrou dizendo que, no romance “O Médico e o Monstro”, agora chegou a vez de o monstro governar.

Leia também: Bolsonaro se aproxima do Centrão para construir base anti-impeachment

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 28, que o Brasil tem um surto de coronavírus e que o avanço da pandemia no País tem sido diferente do registrado nos outros países da região. Trump questionou o governador da Flórida, Ron De Sanctis, se ele deseja suspender a chegada de voos do Brasil para ajudar na contenção da pandemia de coronavírus.

Leia também: Governo estende restrição à entrada de estrangeiros no Brasil por via aérea

O número de contágios confirmados por coronavírus nos Estados Unidos ultrapassou 1 milhão nesta terça-feira, 28, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins. A pandemia matou mais de 57 mil pessoas nos Estados Unidos, que lideram o número total de infectados no mundo, com 1.002.498, segundo a universidade.

Na semana passada, o instituto começou a Fase I de um teste clínico que envolve 1.100 pessoas. No próximo mês, começará o teste crucial da Fase II e da Fase III que envolverá outras 5 mil. Ao contrário de qualquer outro projeto de vacina atualmente em andamento, esse deverá provar sua eficiência e segurança.

Pouco mais de uma semana após adotar regras de flexibilização para o isolamento social, a Alemanha começa a registrar os primeiros sinais de um agravamento na pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Robert Koch, responsável por acompanhar a evolução do vírus no país, os índices de infecção e de letalidade da doença aumentaram.

Leia também: Com mortes caindo, França e Espanha decidem afrouxar isolamento social