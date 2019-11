Notícias do dia: Brics, invasão de embaixada da Venezuela e gabaritos do Enem

Na 11.ª Cúpula dos Brics realizada em Brasília, o ministro Paulo Guedes disse que pretende estabelecer uma área de livre-comércio entre Brasil e China. Pouco antes do encontro da Cúpula, aliados do autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó invadiram a embaixada do país na capital federal.

O dólar fechou em R$ 4,18 com trava em negociações entre China e Estados Unidos. Organização norte-americana concluiu que o navio-tanque Bouboulina não é o responsável pela vazamento de óleo no litoral brasileiro. E o ex-presidente Evo Morales afirmou que pode voltar a Bolívia para tentar pacificar o país.

Leia também sobre aumento do salário de professores em São Paulo, o tratamento do prefeito Bruno Covas, o dossiê contra Luiz Philippe de Orléans e Bragança, o gabarito do Enem e aumento no número de mortes por dengue.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: