Notícias do dia: Brics, queda de passarela em SP e alta de Bruno Covas

Os países do Brics ignoraram as agitações políticas e sociais na América Latina em encontro realizado em Brasília. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, exigiu acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas. Uma passarela desabou na Marginal Tietê, em São Paulo. O prefeito da capital paulista Bruno Covas deixou o hospital onde esteve internado por 23 dias. E os estados de São Paulo e Rio se preparam para a possibilidade do óleo chegar no litoral.

Leia também sobre a vistoria em marquise que matou jovem em São Paulo, Lula na Bahia, queda de avião em resort de luxo, ataque em escola na Califórnia e o temor de epidemia na China.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo: