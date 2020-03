Notícias do dia: caos na Bolsa, preço dos combustíveis, coronavírus e teste de Bolsonaro

Com avanço do coronavírus no Brasil e no mundo, os mercados vivenciaram novo dia de pânico e a Bolsa brasileira fechou em queda de 14,76%. O cenário ficou um pouco menos caótico após o Banco Central americano anunciar injeção de US$ 1 trilhão no mercado. O dólar, que começou o dia acima de R$ 5, recuou um pouco, mas fechou em novo patamar histórico.

O presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo fizeram exame para coronavírus após secretário testar positivo. O INSS vai suspender exigência de prova de vida para evitar ida às agências. E o governo de São Paulo estima 45 mil casos de coronavírus em quatro meses.

eventos esportivos cancelados, a prisão de Ronaldinho, ampliação do BPC e audiência sobre acidente da Chapecoense

A Bolsa brasileira fechou aos 72.598,16 pontos, queda de 14,76%, pior resultado desde 1998. E o dólar, que começou o dia na máxima histórica de R$ 5,02, recuou, mas ainda assim, terminou em alta de 1,41%, cotado a R$ 4,78 - novo recorde histórico de fechamento.

A Petrobrás afirmou que reduziu o preço da gasolina em 9,5%, ou R$ 0,1600 o litro, e do diesel em 6,5%, em R$ 0,1250 o litro em todas as praças. A queda vem em resposta à drástica redução do preço do petróleo no mercado internacional.

O presidente Jair Bolsonaro realizou o teste para o coronavírus Covid-19. O resultado sairá na sexta-feira, 13. Até a conclusão do exame, a recomendação é o presidente permanecer no Palácio da Alvorada. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste. Filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) também fez exames para saber se está com coronavírus.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde contabiliza 77 casos do novo coronavírus no Brasil, com São Paulo liderando a estatística: são 42 registros no Estado. No total, o País monitora 1.422 pessoas suspeitas de terem a infecção e já descartou 1.163 análises que deram negativo para o vírus.

Do total de casos, 10 mil pessoas precisariam de UTI. A informação circulou em áudio do cardiologista Fábio Jatene e foi confirmada pelo coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo

O INSS vai suspender a exigência da prova de vida dos beneficiários para evitar ida às agências bancárias num momento de avanço do novo coronavírus no Brasil, antecipou ao Estadão/Broadcast o presidente do órgão, Leonardo Rolim. A medida valerá também para segurados que fazendo o agendamento domiciliar do procedimento.

Seis Estados do Nordeste entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 12, para questionar a União sobre critérios para a distribuição do Bolsa Família. O Estado revelou nesta semana que apenas 3% das novas concessões do programa em janeiro foram para a região Nordeste, que concentra 36,8% das famílias em situação de pobreza.

Em uma semana, já foram indiciadas pelo Ministério Público 14 pessoas, incluindo servidores da Polícia, do Banco Nacional de Fomento, da Direção Nacional de Aeronáutica Civil e da Direção Geral de Imigração, responsável pela entrada e saída de estrangeiros no país. Os investigadores, no entanto, ainda estão atrás da empresária Dalia López. Apontada como peça-chave da organização criminosa, ela está foragida.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou a suspensão de duas competições como precaução para a pandemia do novo coronavírus. Tanto as próximas partidas da Copa Libertadores como as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar terão o calendário afetado para evitar o aumento do contágio da doença.

O empresário venezuelano Ricardo Albacete, dono da companhia aérea do acidente aéreo da Chapecoense, disse em uma audiência pública que investiga o caso, que uma funcionária falhou ao não ceder prioridade para o time catarinense pousar e que equipe da LaMia foi "idiota" ao calcular a quantidade de combustível para a viagem.