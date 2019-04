Notícias do dia: censura revogada, Mourão x impeachment, Azul e Avianca, 2ª morte por fuzilamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes recuou de sua própria decisão e derrubou censura imposta a sites após constatar que reportagem que cita o presidente do STF Dias Toffoli não é fake news. Antes, a força-tarefa da Lava Jato negou que tenha vazado e-mail de Marcelo Odebrecht que fundamentou a matéria.

No campo da política, o vice presidente Hamilton Mourão chamou de 'bobagem' o pedido de impeachment contra ele e o militar que foi o número 2 do MEC foi demitido pelo novo ministro. E a Justiça negou indenização da deputada Janaina Paschoal a professores da USP.

Também hoje morreu a segunda vítima de fuzilamento com 80 tiros do Exército no Rio: o catador de papel Luciano Macedo.

Em negócios, a Azul desistiu de oferta pela Avianca Brasil e acusa rivais de protecionismo.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quinta-feira:

