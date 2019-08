Notícias do dia: Coaf no Banco Central, Eduardo Bolsonaro, OAB e hackers, PCC e Lady Gaga Prisão de líderes de movimentos por moradia, atirador do Texas, radiação na Rússia, padre Fábio de Melo, Lady Gaga acusada de plágio e mudanças no jornalismo da Globo também foram assuntos desta sexta-feira, 9 de agosto