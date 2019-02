Notícias do dia: colisão na SuperVia, Mega-Sena, Haddad, Guaidó, Fernando Rocha e Andressa Urach

SÃO PAULO - A colisão de dois trens da SuperVia no Rio de Janeiro provocou a morte do maquinista de uma das composições nesta quarta-feira, 27. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi inocentado em uma ação penal que o acusava de corrupção e lavagem de dinheiro. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, visitará o Brasil para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (PSL). No mundo dos artistas, a ex-modelo Andressa Urach virou assessora parlamentar, enquanto o apresentador Fernando Rocha foi demitido da TV Globo. Já fez sua fezinha? A Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 46 milhões.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta quarta:

Trens se chocam em estação do Rio; maquinista morre após 7 horas de resgate

O maquinista de um dos dois trens que colidiram na zona norte do Rio de Janeiro morreu após um esforço que durou mais de sete horas para o seu resgate pelos bombeiros. Ele chegou a ser retirado das ferragens e houve várias tentativas de reanimá-lo, ao longo de 30 minutos, mas sem sucesso. Pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas no choque de duas composições da Supervia, na estação de São Cristóvão.

Tribunal inocenta Haddad na ação de R$ 2,6 mi da UTC

Os desembargadores da 12ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trancaram uma ação penal contra o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) por corrupção e lavagem de dinheiro. Por dois votos a um, os magistrados acolheram habeas corpus da defesa do petista.

STJ manda soltar oito funcionários da Vale

O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandou soltar oito funcionários da Vale que foram presos no último dia 15 como parte das investigações do rompimento da barragem de Brumadinho.

Guaidó vem ao Brasil para discutir crise venezuelana com Bolsonaro

O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, visitará o Brasil para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades, segundo a representante diplomática dele no País, María Teresa Belandria.

Desemprego chega a 12% e atinge 12,7 milhões de brasileiros

A taxa de desocupação no Brasil subiu para 12% no trimestre encerrado em janeiro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre até dezembro de 2018, o resultado havia ficado em 11,6%.

Prefeitura do Rio interdita CT do Flamengo dezenove dias após tragédia

Dezenove dias depois do incêndio que provocou a morte de dez jogadores da base do Flamengo e deixou outros três feridos, a prefeitura do Rio de Janeiro interditou o CT do clube, conhecido como Ninho do Urubu. A interdição foi confirmada depois que fiscais da prefeitura, acompanhados por policiais da Guarda Municipal, visitaram pela manhã o local, que fica na zona oeste da capital fluminense.

Advogado diz ao Congresso que Trump sabia de vazamento de e-mails democratas

O ex-advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em depoimento ao Comitê de Supervisão e Reformas da Câmara dos Representantes, que o republicano sabia do encontro de um de seus assessores, Roger Stone, com representantes do WikiLeaks durante a campanha presidencial de 2016.

Andressa Urach vira assessora na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do RS

A ex-modelo Andressa Urach foi nomeada assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Ela atuará na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa, por indicação do deputado Sérgio Peres (PRB).

Globo demite Fernando Rocha, apresentador do programa ‘Bem Estar’

A Rede Globo informou a demissão do apresentador Fernando Rocha, que estava no comando do programa Bem Estar, junto com Mariana Ferrão, desde 2011, que agora levará a atração sozinha. Há algum tempo já se previsa mudanças no matutino, pois a audiência não estava rendendo o suficiente para manter a atração no ar.

Mega-Sena acumula de novo e pagará R$ 46 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do Concurso 2.128 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 26, na cidade de Videira, em Santa Catarina. As dezenas sorteadas são: 11 - 16 - 24 - 46 - 54 - 55. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, cujo sorteio será nesta quinta-feira, 28, é de R$ 46 milhões.

