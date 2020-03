Notícias do dia: coronavírus, pânico na Bolsa, Maia x Weintraub e caso Suzy

A Bolsa brasileira caiu mais de 12% e o dólar atingiu a marca recorde de R$ 4,72 em dia de caos no mercado. O pânico foi gerado pelo aumento do número de casos do coronavírus no Brasil e mundo, e pela "guerra de preços" do petróleo iniciada pela Arábia Saudita. A cotação do barril despencou mais de 24%, maior recuo desde a Guerra do Golfo, em 1991.

Em meio a crise, ministros aconselharam o presidente Jair Bolsonaro a pedir cancelamento de manifestações.

A Bolsa brasileira fechou em queda de 12,17%, aos 86.067,20 pontos, e o dólar alcançou 4,7243, com alta de 1,95%, em dia de caos nos mercados financeiros globais. Foi a maior queda diária, em porcentual, do Ibovespa desde 10 de setembro de 1998.

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta segunda-feira na maior queda diária desde a Guerra do Golfo, em 1991, em meio à "guerra de preços" deflagrada pela Arábia Saudita em retaliação à recusa da Rússia em concordar com cortes na produção. O derretimento dos preços do petróleo fez a Petrobrás perder R$ 91,120 bilhões em valor de mercado, maior queda desde 1986.

Com a ocorrência do novo coronavírus em mais de cem países e a contaminação de mais de cem mil pessoas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira, 9, que o risco de uma pandemia é real. Na Itália, o primeiro-ministro anunciou quarentena em todo o país. E no Brasil, já há quase 1 mil casos suspeitos e 30 confirmados.

O derretimento global da economia e a escalada do surto de coronavírus no mundo estão sendo apontados por ministros como argumento para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro a fazer um pronunciamento em rede nacional sugerindo o adiamento das manifestações do dia 15 de março.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou ao lado do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de evento para falar sobre pautas relacionadas à educação na Câmara, principalmente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) que deve ser votado nos próximos dias.

"Bom dia a todos, exceto a quem chama apoiadores do Bolsonaro de facção e o negro que não se submete aos seus amigos da esquerda de 'problema que vai resolver"', escreveu Sérgio Camargo nas redes sociais, fazendo referência a entrevista que Regina Duarte concedeu ao Fantástico no domingo.

A juíza Anuska Felski da Silva, da 2.ª Vara Cível de Navegantes (SC), agendou para 29 de junho a audiência de conciliação entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o empresário Luciano Hang, do grupo Havan. O petista processa Hang por calúnia e difamação sob acusação de ter patrocinado um avião que sobrevoou o litoral catarinense com a mensagem: ‘Lula cachaceiro devolve meu dinheiro’.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informou, nesta segunda-feira, 9, que vai apresentar, nos próximos dias, em parceria com a bancada feminina do Congresso, um projeto de lei para aumentar penas em casos de violência contra a mulher.

Suzy Oliveira ficou conhecida após ser entrevistada e abraçada por Drauzio Varella durante reportagem do Fantástico sobre presas trans em penitenciárias masculinas. Mas a história teve uma reviravolta após a divulgação de que Suzy foi condenada por estuprar e matar uma criança de 9 anos. Após a revelação, houve uma onda de ataques a Globo e ao médico, que se defendeu: 'Sou médico, não juiz', disse.

Os advogados de defesa de Ronaldinho Gaúcho entraram com o pedido para que o pentacampeão mundial e o seu irmão, Roberto Assis, deixem a cadeia e passem a cumprir prisão domiciliar em Assunção. O objetivo é que ambos saiam o quanto antes da prisão. Depois disso, a defesa vai pedir a liberação para que ambos retornem ao Brasil.

