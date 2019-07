Notícias do dia: couro do STF, filho de Mourão, Hong Kong, Wimbledon, Fogaça, Witcher, Casa Comigo

SÃO PAULO - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, reagiu nesta segunda-feira, 1º, aos protestos deste domingo, 30, em que foram registrados ataques ao STF. Em Minas Gerais, a Justiça Eleitoral colocou em liberdade três homens ligados ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio e a Polícia Federal indiciou quatro mulheres apontadas como candidatas-laranja do PSL. Um filho do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) foi indicado para cargo de gerente executivo no Banco do Brasil (BB). Na área da economia, o relator do projeto de reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), deverá fazer pequenos ajustes no texto; e a Petrobrás manteve o objetivo de vender sua participação na Braskem. Na Ásia, um protesto provocou tumulto no Parlamento de Hong Kong. No mundo dos esportes, uma das surpresas do dia no tradicional Torneio de Wimbledon foi a eliminação da pentacapeã Venus Williams pela tenista Cori Gauff, de apenas 15 anos. Na televisão, a comédia romântica Casa Comigo? foi a atração da Sessão da Tarde. Já o jurado do MasterChef Brasil Henrique Fogaça se desculpou por ter publicado uma foto polêmica ao lado de duas freiras. E a Netflix divulgou as primeiras imagens da série The Witcher.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta segunda:

