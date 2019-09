Notícias do dia: CPMF, Carlos Bolsonaro, David Miranda, universidades brasileiras e caso Neymar Recuperação de Bolsonaro, oferta de bolsas de pesquisa, pedido de afastamento do prefeito de São Bernardo, produção de motores da Volkswagen no Brasil e uso de tratado da Guerra Fria contra Maduro também foram assuntos desta quarta-feira, 11 de setembro