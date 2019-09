Notícias do dia: CPMF, Carlos Bolsonaro, queda dos homicídios, novo iPhone e Amazon Prime Investigação de 'Hélio Negão', demissão de John Bolton, exercícios militares na fronteira entre Colômbia e Venezuela, acidente com navio que carregava 4 mil veículos e a reviravolta no caso Najila também foram assuntos desta terça-feira, 10 de setembro