Notícias do dia: crise do PSL, vagas de emprego e assalto em Viracopos Suspensão da indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada, criação de empregos, óleo no Nordeste, desabamento em Fortaleza, cessar-fogo na Síria, Brexit e Maracanã sede da final da Libertadores de 2020 também foram assuntos desta quinta-feira