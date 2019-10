Notícias do dia: crise no PSL, protestos em Barcelona e segunda prisão de Jane Fonda Óleo no Nordeste, liberação de orçamento do MEC, incêndio no Rio, suspensão de ação contra Deltan, assalto em Viracopos, fuga de filho de El Chapo e a 1ª caminhada espacial só com mulheres também foram assuntos desta sexta-feira