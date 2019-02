Notícias do dia: 'decreto' presidencial, chuva, crise na Receita e Santos x River Plate-URU

É falso o 'decreto presidencial' sobre suposta convocação militar durante o carnaval. Em São Paulo, mais um temporal provoca estragos e congestionamentos. Na Lava Jato, o suposto operador de propinas do PSDB recorreu ao ministro do STF Gilmar Mendes - que, hoje, recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro para tratar sobre a crise gerada por vazamentos na Receita. E o ministro da Educação recuou de parte dos pedidos às escolas do País. Sérgio Cabral, agora corrupto confesso, diz que é 'viciado' em dinheiro e poder. E, ainda, assista à partida entre o Santos e o River Plate pela Copa Sul-Americana.

Quer saber os fatos mais importantes do dia? Confira abaixo as principais notícias desta terça:

‘Decreto’ presidencial de convocação militar é só uma piada sobre carnaval

Uma piada com um falso decreto que convoca todos os homens brasileiros para um treinamento militar 'de caráter sigiloso' durante o período do carnaval tem confundido internautas. O documento, enviado por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica (11-99263-7900), não é real.

Chuva provoca queda de árvores e bloqueio de vias em SP

A capital paulista amanheceu sob estado de atenção para alagamentos por causa da chuva, que causou congestionamentos e desabamentos; o fornecimento de energia em algumas regiões também foi prejudicado. A queda de uma árvore chegou a bloquear a pista local da Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Paulo Vieira, preso na Lava Jato, reclama 'secretamente' a Gilmar

A defesa do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieria, apontado como operador do PSDB, recorreu ao ministro do STF Gilmar Mendes com uma reclamação - instrumento jurídico que visa preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões - em segredo de Justiça. Depois de tuítes do procurador Deltan Dallagnol sobre o assunto, Gilmar tirou o sigilo.

Bolsonaro telefona para Gilmar Mendes e fala sobre crise na Receita

O presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro do STF Gilmar Mendes pelo telefone sobre o vazamento de investigação com citações a agentes públicos por parte da Receita Federal. O 'Estadão' apurou que o presidente disse que estava preocupado com o ocorrido e pediu ao ministro sugestões de medidas para solucionar a crise.

Vélez manda nova carta, sem slogan, mas ainda com pedido de filmagem

O MEC mandou às escolas uma nova versão da carta enviada ontem, que causou polêmica ao pedir que diretores lessem o slogan de campanha de Jair Bolsonaro. Na carta anexa do e-mail, o slogan 'Brasil acima de tudo. Deus acima de todos' foi retirado. O texto também foi modificado, mas continua requisitando que escolas filmem seus alunos.

Cabral: ‘Meu apego a poder e dinheiro é um vício’

O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (MDB), disse que resolveu revelar o esquema de corrupção que operou em seu governo para ficar bem consigo mesmo. Depois de dois anos e três meses preso, Cabral disse que é ‘um homem muito mais aliviado’.

AO VIVO! Em vídeo, assista Santos x River Plate-URU

Santos e River Plate-URU fazem o segundo e decisivo confronto pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O 'Estadão', em parceria com a DAZN, responsável pela transmissão da partida, também transmite o jogo internacional. Acompanhe também em tempo real.